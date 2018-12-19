Sarı-lacivertlilerde 1.5 yıllık sözleşme imzalanan teknik direktör Ersun Yanal'dan ilk transfer hamlesi geldi. Tecrübeli teknik adam, sportif direktör Comolli'nin istediği Antonio Sanabria için olumsuz rapor verdi.

Fenerbahçe'de ikinci yarıya daha güçlü bir kadroyla girmek için transfer çalışmaları sürüyor. Bu doğrultuda Damien Comolli ve yönetim, hamlelerini yapmaya başladı. Slimani'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe yönetimi, Real Betis'te forma giyen Antonio Sanabria için harekete geçmişti.

Ancak yeni teknik direktör Ersun Yanal'dan Sanabria transferi için 'olumsuz' rapor geldi. Comolli'ye karşı yapılan Sanabria vetosu, Yanal'ın Comolli'ye karşı yaptığı ilk transfer vetosu oldu.

Genç golcü bu sezon La Liga'da Real Betis formasıyla çıktığı 11 maçta golle buluşamadı. (Akşam)







