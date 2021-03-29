Antalyaspor'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Bünyamin Balcı, Milli Takım'ın Letonya ile oynayacağı eleme maçının kadrosuna dahil edildi. Bu gelişmenin ardından 20 yaşındaki sağ beke hocası Ersun Yanal'dan tebrik geldi.

Tecrübeli teknik adam, kişisel Twitter hesabından Bünyamin'in A Milli Takım formasını hak ettiğini vurguladı ve, ''Futbolun en güzel tarafı ne gol, ne galibiyet, ne kupa... Bir gencin yükselişine tanıklık ediyorsan eğer, senden mutlusu olamaz... Tebrikler Bünyamin Balcı... A Milli Takım formasını çok çalışarak aldın, şimdi ise daha fazlasını verme zamanı... Haydi göreyim seni...'' ifadelerine yer verdi.









Ersun Yanal'ın paylaştığı bu gönderi, kısa süre içerisinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Akdeniz temsilcisinde gösterdiği performans ile göz dolduran 20 yaşındaki futbolcunun Antalyaspor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.







