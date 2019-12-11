Bu rakamlar, Sivas’ın atak organizasyonunda ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor. Yiğido’nun en önemli hücum silahı ise kanatlardaki Fernando ve Emre Kılınç. Emre, 5 gol 4 asistlik, Fernando ise 4 gol 2 asistlik bir katkı sağladı. Bu ikili sadece skor üretme konusunda ön plana çıkmıyor. Sivas topu kazandığında Emre ya da Fernando ile rakip yarı sahaya taşıyor. Ersun Yanal da rakibini, bu ikiliyi etkisiz hale getirerek durduracak. Bunun için sol bek Hasan Ali Kaldırım ve sağ bek Mauricio İsla’ya özel talimat veren Yanal, “Bu maçta öncelikli düşünceniz defans olsun. Karşınızda, arkanızda bırakacağınız boşlukları tehlikeye çevirecek isimler olacak. Bu nedenle ileri çıkarken mutlaka bir arkadaşınızın kademenize girmesini sağlayın” uyarısında bulundu.