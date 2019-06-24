Volkan Demirel’in mukavelesinin bitmesi ile birlikte, Fenerbahçe kalesinde şu an için büyük bir belirsizlik yaşanıyor. Yeni sezon öncesi takımda Harun Tekin, Berke Özer ve Ertem Ersu bulunuyor. Ancak teknik heyet Harun Tekin’e partner olarak hazır bir file bekçisi arıyor.

Başakşehir’de başarılı sezonlar yaşayan Sarı-Lacivertli ekibin eski kalecisi Mert Günok konusundaki girişimler, milli futbolcunun fiyatına takılırken, yeni hedef ise Ankaragücü’nde ve Ümit Milli Takımı’nda başarılı maçlar çıkaran Ankaragücü kalecisi Altay Bayındır oldu.

1 milyon Euro civarında

Genç oyuncu için harekete geçilirken, 21 yaşındaki file bekçisini bizzat Ersun Yanal’ın aradığı ve “Seni takımımda görmek istiyorum” mesajını ilettiği bildirildi. Altay’ın da teklifi kabul ettiği, Sarı- Lacivertliler’in, Başkent ekibiyle masaya oturacağı bildirildi. Sözleşmesi gelecek sezon bitecek olan Altay’ın bonservisinin yaklaşık 1 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

Ömer Necati Albayrak