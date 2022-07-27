Sarı-Lacivertliler'de Ersun Yanal'ın hocalık yaptığı dönemde kadroda yer alan ve fazla forma şansı bulamayan Adil Rami, ülkesi Fransa'da flaş açıklamalar yapmıştı. Rami, "Stoper kalmadığı dönemde benim yerime orta sahadaki oyuncu geriye çekildi. Bana, oynamam için Türk menacerle çalışmam gerektiği ve maç başı priminin hocayla paylaşıldığı söylendi" demişti.

'Umarım seslerini çıkarırlar'

Dönemin hocası Yanal bu iddialara, "Adil Rami başta olmak üzere, bu açıklamaların gerçeklikle uzaktan yakından ilgisi var mı diye araştırma zahmetine bile katlanmayan herkese karşı Türk teknik direktörler adına yasal haklarımı sonuna kadar arayacağım. Umarım, bizi temsil eden kurumlar da kabuğundan çıkarak seslerini çıkarır ve yanımızda yer alır" yanıtını verdi.