Ersun Yanal’lı Fenerbahçe, iç sahada ilk kez Antalya önünde yenilmişti. Yanal, müthiş Kadıköy performansına Konyaspor maçıyla yeniden başladı.

Başarılı teknik adam, Sarı- Lacivertliler’in başında Ülker Stadı’nda çıktığı 32 maçın 23’ünü kazanırken, rakip fileleri tam 79 kez kez sarsarak maç başına 2.46’lık gol ortalaması yakaladı. Yanal’lı Fenerbahçe iç sahada ayrıca 8 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 27 gol yedi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, 5-1’lik müthiş Konyaspor zaferi sonrası tezahüratlarla Ersun Yanal’a sevgi gösterisinde bulundu. Yanal, soyunma odasından çıkıp tribünleri tek tek selamlayarak bu sevgiye karşılık verdi.