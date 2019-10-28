Ersun Yanal'a sevgi seli

Ersun Yanal’lı Fenerbahçe, iç sahada ilk kez Antalya önünde yenilmişti. Yanal, müthiş Kadıköy performansına Konyaspor maçıyla yeniden başladı.

28 Ekim 2019, Pazartesi 06:01
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Ersun Yanal'a sevgi seli

Ersun Yanal’lı Fenerbahçe, iç sahada ilk kez Antalya önünde yenilmişti. Yanal, müthiş Kadıköy performansına Konyaspor maçıyla yeniden başladı.

Başarılı teknik adam, Sarı- Lacivertliler’in başında Ülker Stadı’nda çıktığı 32 maçın 23’ünü kazanırken, rakip fileleri tam 79 kez kez sarsarak maç başına 2.46’lık gol ortalaması yakaladı. Yanal’lı Fenerbahçe iç sahada ayrıca 8 beraberlik, 1 yenilgi aldı ve 27 gol yedi.

Sarı-Lacivertli taraftarlar, 5-1’lik müthiş Konyaspor zaferi sonrası tezahüratlarla Ersun Yanal’a sevgi gösterisinde bulundu. Yanal, soyunma odasından çıkıp tribünleri tek tek selamlayarak bu sevgiye karşılık verdi.

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