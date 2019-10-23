Süper Lig’de 8. hafta sonunda 14 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe’de teknik heyet sürekli değerlendirmeler yapıyor. Ersun Yanal ve kurmaylarına göre takımın durumu beklenenden daha iyi seviyede.

Lige hızlı bir giriş yapan sarı-lacivertliler, farklı Gazişehir galibiyet ve zorlu Başakşehir deplasmanında gelen 2-1’lik galibiyetle takım olarak mücadele ve kazanma hırsı göstermişti. Lider Aytemiz Alanyaspor’a karşı gelen ilk yenilgide 1-0 öndeyken yapılan basit bir hata maçın dönmesine sebep oldu. Galatasaray derbisinde de deplasmanda galibiyeti kaçıran taraf; sarı-lacivertlilerdi.

Antalyaspor karşısında alınan mağlubiyet dışında sarı-lacivertliler genel olarak istediği oyunu ve tempoyu sahaya yansıtmayı başardı.

Antalya şoku, milli ara ve eksiklere ve Emre’nin sakat sakat oynamasına rağmen de Sarı-lacivertliler Denizlispor karşısında iyi bir reaksiyon gösterdi.

(Milliyet)