Ersun Yanal: ’Yeni sezonda böyle olmayacak’

Akhisar galibiyetiyle ateş hattından kurtulan Fenerbahçe’de Ersun Yanal şimdiden gelecek sezonu düşünüyor. Kalan 2 maçı kazanıp sezonu en iyi yerde tamamlamak isteyen Yanal, önümüzdeki sene her şeyin çok farklı olacağını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, “Fenerbahçe’de hedefler her zaman çok büyüktür. Bu sezon bunların çok gerisinde kaldık. Ancak önümüzdeki sezon böyle olmayacak. Nelerin eksik olduğunu biliyoruz. Gerekli takviyeler yapılacak, yaz aylarını en iyi şekilde çalışarak geçirip lige müthiş bir giriş yapacağız” ifadelerini kullandı. Ersun Yanal, yeni sezonda Avrupa’da olmamanın kendilerini çok üzdüğünü sözlerine ekledi.

Kazanmak gibisi yok

Sarı-Lacivertliler’de son haftalarda idmandaki çift kale maçlar kıran kırana geçiyor. Ersun Yanal’ın 3 ya da 4 gruba ayırdığı futbolcular, antrenmandaki karşılaşmayı kazanmak için birbirleriyle yarışıyor. Dünkü çalışmada gülen taraf Tolgay, Dirar, Mehmet Ekici, Sadık, İsmail, Moses, Tolga Ciğerci, Berke’den oluşan ‘turuncu’ takım oldu. Gollerden sonra büyük sevinç yaşayan ‘turuncular’, galibiyeti özel pozla kutladı.

Miniklerden büyük ilgi

Fenerbahçe’nin dünkü antrenmanının özel konukları vardı. Dereağzı Futbol Okulu öğrencileri, dünkü idmanı ziyaret edip abilerini izledi. Ersun Yanal, miniklerle yakından ilgilendi. Bol bol imza dağıtan ve öğrencilerle sohbet eden Yanal, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.