Ersun Yanal, Vedat Muriç’e çok kızdı!

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Ersun Yanal, Gaziantep maçında gelen galibiyete rağmen Vedat Muriç’in kırmızı kart görmesine çok bozuldu. Kupa maçlarını kesinlikle lig karşılaşmalarından ayırmayan Yanal, sezon sonunu çifte kupa ile kapatmak istiyor.

Bu nedenle tecrübeli teknik adamın Gaziantep maçından sonra da takımla yaptığı konuşmasında hemen bu durumu dile getirdiği aktarıldı. Muriç’in kırmızısına maç esnasında da çok sıkılan Ersun Yanal, Kayserispor’la deplasmanda oynanan ilk mücadelede zaten skorun alınamamasına ayrı bir üzüldüğünü dile getirdi.

0-0’lık skorun hiç de kolay olmadığını vurgulayan başarılı çalıştırıcının, bir de kritik lig fikstürüne böylesine önemli bir kupa rövanşının sıkıştığını kaydetti. Muriç’in de gördüğü ikinci sarı karta değinen Ersun Yanal, tam maç biterken öylesi bir basit hareketi yapmasından dolayı öğrencisine veryansın etti. Nerdeyse Gaziantep maçının mutluluğu yaşanmadan, kupada Muriç’in kırmızı kartlı olmasının sıkıntısı paylaşıldı. Fikstüre bakarak, “Önce şu anda Kayserispor maçını düşünmeliyiz. Kayserispor maçında hepiniz çok önemlisiniz. Çünkü skor 0-0, ilk maçta da avantajı yakalayamadık. İki kupayla sezonu bitirmeliyiz, bu zor sezonda çifte kupayla öne çıkmalıyız” dediği dile getirildi.

Sosyal medya ve kamuoyunda da hemen başlayan çifte sarı kart tartışmalarında da rahatsız olan Ersun Yanal, böyle bir hatanın olumsuz yansıdığını dile getirdi. (Skorer)