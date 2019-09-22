Ersun Yanal: Üstün oynadık!

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Ankaragücü karşısında alınan galibiyetten dolayı mutluydu.

Yanal, kalan maçların hiçbirinin kolay geçmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Mücadelede 10 net gol pozisyonumuz var. Henüz maçın başında Yüzde 100 iki fırsatımız vardı. Üstün oynayan ve koşan bir takım vardı sahada. Elbette futbol hatalar oyunu ve yine hatadan golü yedik. 30’a yakın şutla, ligin en çok şut çekilen maçı olduğunu düşünüyorum. Bu oyunu geliştirmeye devam ediyoruz. Aramıza yeni katılanlar var ve onların da durumuna bakıyoruz. Zorunlu rotasyonlar bulunuyor.”

‘Derbi keyifli geçsin’

“Kolay maç yok ve her maçın derecesi çok farklı. Rakibe hatadan dolayı bir direnç verdik ve bundan sonra maçlar böyle gidecek. Kendi sahamızda aldığımız galibiyetleri şampiyonluk yolunda avantaj için kullanacağız. Gary Rodrigues’in durumu yarın (bugün) belli olacak, ama ilk düşüncemize göre önümüzdeki hafta olmayacak gibi düşünüyorum. Umarım Galatasaray derbisi keyifli geçer. Her iki takımın da kendisiyle alakalı eksikleri var. Futbolun konuşulduğu bir oyun bekliyorum.”