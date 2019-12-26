Ersun Yanal Tolga Ciğerci ve Garry Rodrigues konusunda kararsız

Ersun Yanal’ı Rize deplasmanı öncesi kadroda zorlu tercihler bekliyor. Sarı-Lacivertliler’de Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Victor Moses ve Miha Zajc sakat. Serdar Aziz ise Beşiktaş karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Bu isimlerin dışında, son anda derbi kadrosundan çıkartılan Emre Belözoğlu’nun Rize maçına yetişme ihtimali bulunuyor. Ayrıca cezalı olduğu için Beşiktaş maçında görev yapamayan Garry Rodrigues de dönüyor. Ersun Yanal, derbide tüm takımın performansından memnun kaldı. Bu nedenle, cezalı Serdar’ın yerine Zanka’yı yerleştirip, diğer kadroyu bozmamayı planlıyordu. Ancak Yanal, Emre’nin de sağlıklı olması halinde, Rodrigues ile kaptanı oynatıp oynatmama konusunda kararsız.

İdmanlar belirleyici olacak

Orta sahada Gustavo-Ozan ikilisi, derbide çok iyi bir futbol sergiledi. Bu nedenle Emre’nin Rize’de yedek kalma ihtimali yüksek. Tolga ise Beşiktaş karşısında hücumda fazla etkili olamadı. Ancak başarılı oyuncu, takım savunmasına ciddi katkı sağladı. Diğer taraftan Rodrigues’in skora katkısı, takımı hızla atağa çıkarması ağır basıyor. Ersun Yanal’ın sol kanat için kararını hafta boyunca yapılacak idmanlardan sonra vermesi bekleniyor.