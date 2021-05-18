Ersun Yanal: Tarih yazmak istiyoruz

Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da kupa finali öncesinde umutlu. Basın toplantısında konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Tarih yazmak için bu fırsatı kullanmak istiyoruz. Hazır oyuncularımız var. Hep beraber buraya geldik ve yarınki (bugünkü) maçı bekliyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. En iyisini gerçekleştireceğimiz bir sonuç olsun istiyorum. İki takıma da hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

'Rakibimizin zayıf yönleri var'

Beşiktaş'ın çok güçlü olduğunu vurgulayan Yanal, "Biz kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Rakibimiz de güçlü bir takım. Bunu sezon içinde kanıtladı. Çok ayrı ve farklı bir maça çıkacağız. Tek maç ve iki sonuç var. Sonuçta bu iki sonuçlu oyun her iki takımın performansına bağlı. Rakibimizin elbette güçlü yönleri var ancak zayıf yönleri de var. Biz en güçlü yönlerimizi gösterip yarın kazanmak için sahada olacağız" açıklamalarında bulundu.



