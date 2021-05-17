Ersun Yanal: Tarih yazmak için bu fırsatı kullanmak istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'la karşılaşacak Antalyaspor'da teknik direktör Ersun Yanal, Gürsel Aksel Stadı’ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ayrı ve farklı bir maça çıkacaklarını belirten Yanal, kazanmak istediklerini vurguladı, şu ifadeleri kullandı:

'Fırsatı kullanmak istiyoruz'

''Tarih yazmak için bu fırsatı kullanmak istiyoruz. Hazır oyuncularımız var. Hep beraber buraya geldik ve yarınki maçı bekliyoruz. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.''









'Stres ve gerginlik bütün takımları çok yıprattı'

''Sezon başından bu yana çok yorulduk. Özellikle pandeminin getirdiği stres ve gerginlik bütün takımları çok yıprattı. En erken biten liglerden bir tanesiyiz. Sayı olarak çok fazla takımın olduğu, bunun alt yapısına hazır olmayan bir lig oynadık.''

'Bir sonuç olsun istiyorum'

''İlk defa böyle bir şey başımıza geldi. Bir de koronavirüs ile ilgili gelişmeler yaşanınca takımlar oldukça yıprandı. Bunun üstüne oynayacağımız son maç. Bunun en iyisini gerçekleştireceğimiz bir sonuç olsun istiyorum. İki takıma da hayırlı olsun.''

'Tek maç ve iki sonuç var'

''Biz kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirmeye çalışan bir takımız. Rakibimiz güçlü bir takım. Bunu sezon içinde kanıtladı. Çok ayrı ve farklı bir maça çıkacağız. Tek maç ve iki sonuç var. Sonuçta bu iki sonuçlu oyun her iki takımın performansına bağlı.''

'Kazanmak için verdikleri mücadeleler ortada'

''Rakibimizin elbette güçlü yönleri var ancak zayıf yönleri de var. Biz en güçlü yönlerimizi gösterip yarın kazanmak için sahada olacağız. Oyuncularımızın kazanma arzularını sahaya koyduklarında kazanmak için verdikleri mücadeleler ortada... Oyuncularımın hepsini ayrı ayrı topladığında hepsi ayrı bir değer. Ben heyecanlı ve tutkulu bir takım olduğunda kupayı alacağımızı düşünüyorum.''







