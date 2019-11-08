Ersun Yanal: Taraftar bizden onu bekliyor!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla lider oldu. Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 11. haftasında Kasımpaşa’yı 3-2 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Fenerbahçe teknik direktörü 90 dakikayı yayıncı kuruluşa yorumladı. Hiçbir şeyden çekincelerinin olmadığını dile getiren Yanal, "Kazanmanın ötesinde oynamamız gereken oyunu ve taraftarımızın beklediği oyunu anlamalıyız, bu güveni kendimizde bulmalıyız. Hiçbir şeyden çekincemiz yok. Fenerbahçe bugün kazanmıştır ama Fenerbahçe'nin oynaması gereken oyunu oynaması gerekir. Taraftar bizden onu bekliyor." dedi.

Bir şeyleri değiştirmek için uğraştıklarını ifade eden Yanal, "Biz başkanımızdan, en genç oyuncumuza kadar bir şeyleri değiştirmek için çaba sarfediyoruz. Oyunun hakimi değilsek bu kabul edilebilir değil, ben de kabul edemem. Çok iyi oyun oynadığımız ama 3 puan alamadığımız maçların da tedirginliği vardı." diye konuştu.

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