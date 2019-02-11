Ersun Yanal takımına güveniyor

Fenerbahçe’deki bahar havası, Kayserispor mağlubiyetiyle sona erdi. Futbolcuların büyük üzüntü yaşaması, Zenit maçı öncesi Ersun Yanal’ı harekete geçirdi. Öğrencilerinden bir an önce Kayseri mücadelesini unutmalarını isteyen başarılı teknik adam, dünkü antrenmanda takımla toplantı yaptı. Yanal, “Bir yenilgiyle teslim olacak halimiz yok. Ligi sonra düşünürüz. Zenit ile oynayacağımız maçın telafisi daha zor olur. Bu nedenle sadece bu karşılaşmaya odaklanmamız gerek” ifadelerini kullandı.

‘Rüzgarı arkamıza alırız’

Deneyimli hoca, “Nasıl ki Yeni Malatya ve Göztepe maçlarıyla ayağa kalktıysak, yeniden bunu yapacağız. Zenit karşısında taraftarımızı arkamıza alıp galip gelerek Avrupa Ligi’nde ne kadar iddialı olduğumuzu göstereceğiz. Kazanmayı başarırsak, lig için de rüzgarı arkamıza alırız” diye konuştu.

Yusuf Dursun / Fanatik