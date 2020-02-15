Ersun Yanal: Sorumlu benim!

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Şampiyonluk yolunda altın değerindeki 3 puanı Başkent'te bırakan Fenerbahçe'de teknik patron Ersun Yanal, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi.

'Bunun sorumlusu benim'

Zor bir sezon geçirdiklerini ifade eden Yanal, Top rakibe geçtiği zamanki geçişlerde uzun zamandır görmediğimiz kadar kötü bir Fenerbahçe vardı. Kanatlarda yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep var, vardı. Kayıp topları kazanamayıp stresi yönetme konusunda becerikli olamadık. Üstün gözüksek de geçişlerde uzun süredir görmediğimiz kadar kötüydük. Topu geri kazanmadaki süreler arttı. Bu da bizim koordinasyonumuzu ve dengemizi bozdu. Yaratıcı oyuncu konusunda sıkıntımız hep vardı, geçişleri daha sert oynamalıydık. Geçen yıldan bu yana Fenerbahçe'yi bu stresi yönetememe konusunda en etkisiz takım olarak görüyorum. Bunun sorumlusu benim. Çok zor bir durumda buraya geldik, zor bir sezon geçirdik ve bu dönemde de kolay bir sezon geçirmiyoruz." diye konuştu.

Taraftarlar Başkanına, yönetimine inanmalı

Çok üzgün olduklarının altını çizen Yanal, taraftardan destek istedi ve "Fenerbahçe birçok şeyi değiştirebilecek güçte bir camia. Taraftarlar Başkanına, yönetimine inanmalı ve inançlarını kaybetmemeli. Hepimiz çok üzüldük. Bu üzüntüyü çok çalışarak geçirebilirsiniz. Üstümüze ne düşerse Fenerbahçe için yapmaya hazırız." dedi.