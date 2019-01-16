İslam Slimani’nin formsuzluğu taraftarı çıldırtmaya devam ediyor. Cezayirli forvet son olarak Alkmaar ile oynanan hazırlık maçında da net bir fırsattan yararlanamamıştı.

Ancak Ersun Yanal’ın öğrencisine olan güveni sarsılmadı. Deneyimli teknik adam, Slimani’nin üzerindeki baskıyı atması için oyuncusuyla sık sık özel konuşmalar yapmayı sürdürüyor.

Öğrencisinin kalitesinden şüphesi olmayan Yanal, “Göreceksin, bir gol attıktan sonra gerisi gelecek. Sende bu takımı taşıyabilecek yetenek ve kapasite var. Pes etme ve kendine inan” sözleriyle Slimani’ye moral vermeye çalışıyor.