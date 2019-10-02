Ersun Yanal: Şampiyon olacağız

Ersun Yanal gazetecilerle sohbet etti. Birçok konuda çarpıcı açıklamalar yaptı:

‘TT Stadı’nın giriş-çıkışı sıkıntılı’

“Patırtısız, gürültüsüz bir derbi geçti. Bizim açımızdan rahat geçti. Statta da maçta da hiçbir problem olmadı. Oyuncular da çok iyiydi. Bizim arkamızdan, önümüzden, sağımızdan, solumuzdan ne küfür edildi ne bir şey atıldı.”Bir tek gelirken trafik çektik! Ciddi bir sıkıntı var bu noktada. Allah korusun bir durum olsa, bizim için de değil, başka bir problem yaşansa, insanlar bir yere gidemeyecek. Stadın giriş-çıkışı sıkıntılı.”

‘Derbilerde güç gösterisi vardır’

“Derbilerde sıralamadan çok takımların birbirine güç gösterisi vardır. Geçen sene 10 kişi berabere kalmıştık. Deplasmanda 2-0 ’dan 2-2’ye getirdik. Oyunda bir strateji vardı ve bizim stratejimiz tuttu. Galatasaray da pozisyona girdi ama bakıldığında 2 puanı biz kaçırdık. İki pozisyon yakaladılar ama ikisini de biz çıkarken kaptırdık. Son dakikadaki pozisyonumuz var, maçın başında bir pozisyonumuz var. Galatasaray’ı ceza sahamızdan çok uzak tuttuk. Etkisiz alanda topla buluştular. Lemina’nın pozisyonu bence penaltı değildi. Zaten öncesinde çok net el olduğunu da görmüştüm. Genel anlamda Galatasaray’ın kötü olduğuna da katılmıyorum.”

‘Deniz, top kaybediyordu’

“Maçın bir bölümünde top kaybetmeye başladık. Bu nedenle topu kaybedecek oyuncuları seyretmem gerekiyordu. Deniz’i çıkarttım. Ayrıca oyuna sonradan girdi, sonra tekrar çıktı diyorlar. Bunu büyütmenin anlamı yok. Rakip son 15 dakika ve uzatmalarda toplam 123 saniye top tuttu. Rakibe top vermiyoruz. Deniz, Moses, Rodrigues gibi oyuncular oynadığı zaman oyunu daraltmak zorunda.”

‘Yönetmesi gerektiği gibi derbiyi yönetti’

“Hakemlerimize güveniyorum. Ben daha önce hakemlerimizin kötü yönetildiğini söylemiştim. Bir hakemimizin kokartı elinden alındı, kokartı alındıktan sonra 4 tane önemli maça verdiler. Bunları söyledim ben. Cüneyt hoca maçı yönetmesi gerektiği gibi yönetti. Uzun zaman sonra ben bir hakemin sahada olup olmadığını hissetmedim. Eğer maç sonrasında futbolcular birbirine sarılıp forma değiştiriyorsa, hakem iyidir diye düşünüyorum.”

‘20 milyon Euro tasarruf yaptık’

“Biz bu sene, geçen seneye göre yaklaşık 20 milyon Euro’ya yakın maaş tasarrufu yaparak takım kurduk. Oyuncular da geç geldi takıma. Bizim takımı anlamak, hissetmek için zamana ihtiyacımız var. Münih’e gittik, stoper yoktu. Oynadığımız takımlar Bayern Münih, Real Madrid. Bayern Münih bizim maça çıktığında son Şampiyonlar Ligi maçına çıkan kadronun aynısıymış.”

‘Volkan’ın oynamasından yanaydım’

“Volkan Demirel 17 sene burada oynadı ve bu şekilde veda etmesini ben sindiremezdim. Ülkemizdeki spor geleceği, bu tarz sportmen kişiliklere teslim edilecek. Volkan’ın da burada görev alması gerekirdi. Ben oynamasından yana tavır da gösterdim. Şans bulurdu, bulamazdı o başka bir şey. Başkanımız da kesinlikle Volkan’ın takım içinde kalmasını istiyordu ve biz de Volkan’ı ikna ettik.”

'Alanya'da kaza yaptık'

“Hata ve kaza farklı şeylerdir. Mesela biz Alanya’da kaza yaptık. Jailson’un yaptığı hata değildi, kazaydı. Kural hatası konusunda müracaat edildi. Orada bir kural var. Bunun dışında biz zaten bununla ilgilenmiyoruz, saha içinden kopmuyoruz. Bu konularla ilgilenen yöneticiler var ve gerekli başvuruları yaptılar.” (Başvuru reddedildi)

‘Sıkıntıları aşacağız’

“Fikstüre göre formda takımlar Gazişehir, Başakşehir, Galatasaray, Trabzonspor diyebiliriz. Ama fikstür açıklandığında bunu bilemezsiniz ki zor olup olmayacağını. Konuşmak için çok erken. Ligin 6. haftasındayız. Ligin sonuna daha çok var. Bizim sıkıntılarımız var ve bunları aşmak zorundayız. Biz şampiyon olacağız.”

‘Kaleciler oyuna hakim oluyorlar’

“Kaleciler daha farklı oynamaya başladı. Biz daha önce kalecileri takımdan uzaklaştırırdık. Kalecileri ayakla oynamaya zorlayacak kurallar değişince, kalecilere daha çok iş düşmeye başladı. Oyuna hakim olmaya, oyun kurup, oyunu hızlandırmaya başladılar. Altay Bayındır’ın özel psikoloğu var. Onunla birlikte çalışıyor.”

‘Liderlik eksiği vardı’

“Emre oyunun aklı, oyunun şefi, temponun karakteri. Bu takımda son dönemde liderlik özelliği olmayan bir grup meydana gelmişti. Benim de geldiğimde ilk tespitim buydu. Emre gibi bir oyuncuya da ihtiyaç vardı. Emre’nin Fenerbahçeli’liği tartışılmaz. Onun bize, bizim ona olan güvenimiz tartışılmaz. Bizim için önemli bir karakter. Oyunculuktan daha öte görüyorum ve bunun öyle olmasını isteyenlerin başında ben varım. Emre kendisine çok iyi bakıyor. Bu işin 3 ayağı var. Beslenme, rejenerasyon, yükleme. Bunlarda inanılmaz bakıyor kendine.”

‘Sergen, Ozan’a disiplin getirdi’

“Sergen hoca geçen sene devre arasında onu çok istiyordu. Burada takımın içinde Ozan’ı bir yere getirmek sıkıntı. Kredisi de yoktu. Başkana söyledik ve Sergen’in istediğini de ilettik. Kendisi sağolsun özel ilgilendi onunla. Biz de ilgilendik. Biz kendi maçımızdan çıkıyorduk, Ozan’ı arıyordum. Sergen de ona inanılmaz bir disiplin getirdi. Daha çok genç. Kendisine güzel bir hayat kurdu şu anda. Futbolun ihtiyacı olan donanımları sağladı. Alanya’da çok toparlandı. Doğru örnekler çok önemli. Abilik bu işte çok önemlidir. Emre burada doğru abilik yapıyor hepsine. Takım içinde ilk kez uzun zaman sonra abilik konusunda böyle bir hava var.”



