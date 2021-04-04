Ersun Yanal: Rakibimizin girdiği bir pozisyon bizi puansız bıraktı

Süper Lig'in 32. haftasında Ankaragücü'ne konuk olan Fraport TAV Antalyaspor, sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, oynamak istedikleri oyunu maçın sonuna kadar disiplinle sergilediklerini belirterek, "Oyuncularımızın ürettiği pozisyonları oyun formatında rakibe üstünlükle sergilediklerinden dolayı çok memnunum ama futbol skor demek. Biz iki maçta skor bulamadık ve ikisini de kaybettik." değerlendirmesinde bulundu.

"Skor bulduğumuzda hep kazandık bugün de buna çok yaklaştık." diyen Yanal, "Belki de en çok pozisyon ürettiğimiz maçlardan biriydi, bunda da çok cömert davrandık. Rakibimizin girdiği bir pozisyon bizi puansız bıraktı. Uzun bir dönemden geliyoruz, bu oyunu oynamak için sarf ettiğimiz enerjimiz çok yüksek. Bunun devam edeceğini düşünüyorum. Oyuncularımızın çok daha farklı gelişeceklerini ve istediğimiz sonuçları elde edecek takım olma yolunda olgunlaşacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.