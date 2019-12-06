Ersun Yanal: Özür maçına çıkıyoruz

Teknik direktör Ersun Yanal, oyuncularıyla yaptığı konuşmada Gençlerbirliği maçının önemini hatırlattı. Süper Lig’in zorlu bir maraton olduğuna işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, “Bu yolda kayıplar da yaşanacak. Bu süreçte eleştiriler olacaktır. Biz bu eleştirileri göğüslemek için buradayız. Hep beraber el ele verip bu zorlukların altından kalkacağız. Bu yolda Gençlerbirliği sınavı çok önemli. Güzel bir futbolla galip gelerek hem kayıplarımızı telafi edelim hem de taraftarımızdan özür dileyelim” dedi.

‘Hepinizden memnunum’

Deneyimli teknik adam, 4-0’lık İstanbulspor maçında oynayan oyuncularına da ayrı bir parantez açarak, “Zor bir işin üstesinden başarıyla geldiniz. Hepinizin performansından memnunum. Görev verildiği zaman neler yapabileceğinizi gösterdiniz” diyerek övgüler yağdırdı.

Taraftarlara çağrı

Ersun Yanal, iki kupaya da talip olduklarını gösterdiklerini söyledi. Gençlerbirliği maçı öncesi taraftarlara da seslenen Fenerbahçe’nin teknik patronu, “Onlar bizim itici gücümüz, ateşleyicimiz. Tribünlere gelip, bizlere verdikleri destek sayesinde ayakta duruyoruz. Tüm futbolseverleri sevdikleri rengi desteklemek adına Gençlerbirliği maçına beliyoruz” mesajını gönderdi.

Yusuf Dursun