Ersun Yanal oyuncularına seslendi

Yanal dünkü antrenmanı da boş geçmedi. Takımla toplantı yapan deneyimli hoca, “Beşiktaş maçının ikinci yarısında yaptıklarınızla sadece ben değil, taraftar da gurur duydu. Ancak bunun derbiye özel olmadığını da göstermeniz gerekiyor. Bunun için Rize maçı önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

'Taraftara borçluyuz'

Ersun Yanal, “O iştahı, hırsı ve arzuyu sezonun geri kalanındaki tüm karşılaşmalarda sahaya yansıtmamız, bizim için taraftara ödememiz gereken bir borç... Bu sezon çok üzdüğümüz 12. adam sizden bu oyunu görmeyi bekliyor. Bu beklentiyi yerine getirecek kaliteye sahibiz. Bunu başaracağınıza inanıyorum” diye konuştu.