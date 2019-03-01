Ersun Yanal oyuncularına seslendi

Ersun Yanal oyuncularını Rizespor maçına sadece fiziksel olarak hazırlamıyor. Başarılı teknik adam derbideki tarihi geri dönüşün takım üzerinde rehavet yaratmaması için Öğrencilerine konuşma üstüne konuşma yapıyor.

01 Mart 2019, Cuma 05:57
- A +
Ersun Yanal oyuncularına seslendi

Yanal dünkü antrenmanı da boş geçmedi. Takımla toplantı yapan deneyimli hoca, “Beşiktaş maçının ikinci yarısında yaptıklarınızla sadece ben değil, taraftar da gurur duydu. Ancak bunun derbiye özel olmadığını da göstermeniz gerekiyor. Bunun için Rize maçı önemli bir fırsat” ifadelerini kullandı.

'Taraftara borçluyuz'

Ersun Yanal, “O iştahı, hırsı ve arzuyu sezonun geri kalanındaki tüm karşılaşmalarda sahaya yansıtmamız, bizim için taraftara ödememiz gereken bir borç... Bu sezon çok üzdüğümüz 12. adam sizden bu oyunu görmeyi bekliyor. Bu beklentiyi yerine getirecek kaliteye sahibiz. Bunu başaracağınıza inanıyorum” diye konuştu.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.