Ersun Yanal: 'Önce kafalar yerden kalkmalı'

Sarı-Lacivertliler’de sabırsızlıkla beklenen açıklama dün geldi. Ersun Yanal ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı haberi, Fenerbahçe Kulübü tarafından, “Mutluluk, Sarı- Lacivert bir bağ, son bir aidiyettir. Yuvana hoş geldin Ersun Yanal” mesajıyla duyuruldu. Başarılı teknik adam dün yöneticilerle birlikte stadı gezdi.

‘Taktik konular ikinci planda’

Yanal, ilk sözlerinde ise oyuncularına mesaj gönderdi. Tecrübeli çalıştırıcı, mental ve moralman bir çöküş olduğunu dile getirdi. Ersun Yanal, “Teknik, taktik konular ikinci planda. Önce oyuncuların kafası yerden kalkmalı. Geçmişi geride bırakacağız. Artık geleceğe bakacağız. Fenerbahçe’yi, herkesin özlediği seviyeye birlikte getireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Taraftara büyük iş düşüyor’

Deneyimli hoca, kendisini takımın başına getirmek için birçok kampanya düzenleyen taraftara da seslenerek, “Başarı sadece benim ve oyuncuların çabalarıyla gelmez. Camia olarak kenetlenmemiz gerekiyor. 12. adamımıza büyük iş düşecek. Erzurumspor maçı bizim için pek çok açıdan milat olacak” diye konuştu.

Alex’ten destek mesajı

Fenerbahçe’nin efsane futbolcusu Alex De Souza, Ersun Yanal’ın takımın başına geçmesinin ardından tecrübeli teknik adama mesaj gönderdi. Brezilyalı eski yıldız, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Bol şans dilerim. Umarım çalışmasının karşılığını en iyi şekilde alır. Kulübe geri dönüşün hayırlı olsun, her zaman destekteyim” ifadelerini kullandı. Alex ile Ersun Yanal birlikte çalışmamıştı.

İlk idmanı bugün

Fenerbahçe, önceki akşam Trnava karşısına çıktı ve 1-0 kaybetti. Futbolculara dün için izin verildi. Yeni teknik patron Ersun Yanal yönetiminde ilk antrenman bugün gerçekleştirilecek. Başarılı teknik adam, öğrencileriyle tanıştıktan sonra ilk olarak kendilerinden beklentilerini ve yaşanacak değişimleri anlatacak. Ardından Yanal’lı ilk çalışma için top başı yapılacak.

Koeman haber bekliyor

Cocu’nun ayrılmasının ardından takım geçici olarak Erwin Koeman’a emanet edildi. Ersun Yanal ile anlaşma sağlanmasının ardından gözler Hollandalı futbol adamına çevrildi. Koeman kalmaya sıcak bakıyor. Ancak son kararı, kendi ekibiyle gelecek olan Ersun Yanal verecek. Bugün görevi 57 yaşındaki antrenörden devralacak olan Yanal’ın istemesi halinde Koeman teknik ekipte yer alacak.

Yusuf DURSUN