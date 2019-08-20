Ersun Yanal: 'O sene bu sene olacak'

Süper Lig'in açılış hafta mücadelesinde kendi saha ve seyircisi önünde Gazişehir Gaziantep'i 5-0 mağlup etmeyi başaran Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Ajansspor sitesine hem maçı hem de gelecek ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Gerçek F.Bahçe'yi 1 ay sonra göreceksiniz"

Yanal “Fenerbahçe için rakiplerin kaybettiği bir haftada kendi saha ve seyircimiz önünde güzel bir başlangıç yaparak lige çok hızlı giriş yapmak önemli idi. Bunu yaptığımız için çok mutluyuz. Yeni bir takım, yeni bir oluşum ile oyunumuz zamanla daha iyi olacak. Gerçek Fenerbahçe’yi 1 ay sonra herkes sahada görecek. En büyük isteğimiz camianın sabırlı olması ve sonuna kadar bizlere güvenmesidir. Eksiklerimiz var ama oyuncularımızın oynama iştahı ve kazanma arzusu çok üst seviyede. Daha iyi bir Fenerbahçe için gece gündüz yönetim kurulumuz ile birlikte uyum içinde çalışıyoruz.

"O sene bu sene olacak"

Takım kalitesi olarak çok iyi durumdayız diyen Yanal “ Takım kalitemiz üst seviyede, eksiklerimiz var ama zamanla bunları gidereceğiz. Herkes soruyor O Sene Bu Senemi Olacak? diye, Evet "O sene bu sene olacak". Pazartesi günü maç oynuyoruz ve tribünlerde 35 binin üstünde seyirci tek ses yanımızda. Bu taraftara ve camiaya şampiyonluk çok yakışacak. Hep birlikte şampiyonluk şarkılarını birlikte söyleyeceğiz” dedi

"Kaldı önümüzde 5 kritik maç"

Sezona girerken hedefimiz belli idi diyen Ersun Yanal “6 maçlık bir periyotu öncelikli olarak önümüze hedef olarak koymuştuk. Bu zorlu virajda hedefimiz en az 15 ile 16 puan almaktı. 3 puanı aldık şimdi kalan 5 maçta en az 12 ile 13 puan almayı hedefliyoruz. Bu maçları kayıpsız atlatmak zorundayız. Yönetim ile tam bir uyum içinde çalışıyoruz. Geçen seneki koşullarla bu seneki koşullar aynı değil. Bir daha geçen seneki gibi bir sezon yaşamak ve yaşatmak istemiyoruz. Taraftarımızı çok üzdük ama bu sene hep birlikte sevinçlerin yaşanacağı bir sene olacak. 28 kere yaptığımız şampiyonluğu 29 ncu kez yapmak ve 2014 senesinde yaşadığımız mutluluğu gene yaşamak istiyorum” diye konuştu. (Ajansspor)