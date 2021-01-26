Türk spor tarihi birbirinden başarılı sporcular yetiştiriyor. Hem Türkiye genelinde hem de dünya genelinde kulüplerde oynayabilecek sporcular bulunuyor. Her spor branşında ülke çapında başarılar elde edilse dahi futbol her zaman ön plana çıkıyor. Futbolda pek çok başarı elde eden futbolcular kariyerlerinin sonlarına doğru teknik direktör olarak da görev yapabiliyorlar. Özellikle futbolculuktan elde ettikleri tecrübeleri farklı kulüplerin şampiyonluk yarışı için etkili olarak kullanıyorlar. Eski futbolculardan olan Ersun Yanal kariyerine teknik direktör olarak devam etmektedir.

Ersun Yanal nereli?

Türk futbol tarihinde önemli spor adamlarından birisi olan Ersun Yanal İzmir'in Buca ilçesinde doğmuştur. İzmir Buca’lı olan Ersun Yanal futbolculuk kariyerinde forvet olarak görev almıştır. 17 Aralık 1961 yılında İzmir'in Buca ilçesinde doğan Ersun Yanal 1,78 boyundadır. Başarılı teknik adam Manisa Spor Akademisi mezunudur. Spor hayatında pek çok önemli başarıya imza atan Ersun Yanal futbola Denizlispor'da başladı.

Ersun Yanal kaç yaşında?

Futbol ve teknik direktör yaşamı boyunca önemli başarılara imza atan Ersun Yanal 17 Aralık 1961 yılında İzmir'in Buca ilçesinde hayata gözlerini açtı. 58 yaşında olan Ersun Yanal profesyonel kariyerine Denizlispor'da başladı. Forvet olarak başarılı performansları ile göz dolduran Yanar, futbol kariyerinin ardından teknik direktörlük de yaptı.

Ersun Yanal hangi takımlarda futbol oynadı?

Manisa Spor Akademisi mezunu olan Ersun Yanal profesyonel kariyerinde Denizlispor, Denizli Emsan Şirinköy İDY ve Sarayköyspor futbol takımlarında forvet olarak görev yaptı. Daha sonra Manisapor futbol kulübünde de top koşturan başarılı sporcu Ersun Yanal son olarak Nazilli Belediyespor futbol takımında görev aldı. Bu spor kulüplerindeki başarılı çalışmaları ile Ersun Yanal aranan futbolculardan oldu.

Ersun Yanal'ın maaşı ne kadar?

Futbol kariyerinin ardından çok sayıda takımın teknik direktörlüğünü yapan Ersun Yanal günümüzde Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor. Burada önemli çalışmalara imza atan Ersun Yanal'ın maaşının 500 bin dolar aldığı belirtiliyor. Teknik direktörlerde yapılan anlaşmalara göre alınan maaş da değişiyor.

Ersun Yanal'ın Teknik Direktörlük Kariyeri

Başarılı spor adamı Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerine Denizli'de 1990 yılında başladı. Ailesi ile birlikte Denizli şehrinde ikamet ettiği sırada teknik direktörlüğü de başlayan Ersun Yanal Denizlispor'u çalıştırmasının ardından 1997- 1998 yılları arasında Yeni Salihlispor teknik direktörlüğünü yaptı. Ersun Yanal 1998- 2000 yılları arasında tekrar Denizlispor'u çalıştırdı. 2000- 2002 yılları arasında MKE Ankaragücü Sporu çalıştıran Ersun Yanal 2002- 2004 yılları arasında Gençlerbirliği futbol takımının teknik direktörlüğünü yaptı.

Ersun Yanal 2004- 2005 sezonunda Türkiye A Milli Takımı teknik direktörlüğü yaptı. 2005- 2007 Yılları arasında Manisaspor'u çalıştıran Ersun Yanal sonrasında sırasıyla Trabzonspor , Eskişehirspor, Fenerbahçe , Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştırdı.

Ersun Yanal'ın Başarıları

Türkiye futbolunun önemli isimlerinden olan Ersun Yanal 2003- 2004 sezonunda Gençlerbirliği futbol takımı ile Türkiye Kupası ikinciliği elde etti. Fenerbahçe'nin 2013- 2014 sezonunda şampiyon olmasında Ersun Yanal teknik direktörlük yapıyordu. Ersun Yanal 2011- 2012 sezonunda Eskişehir teknik direktörü olarak görev yaparken Süper ligi 5. olarak bitirmişti. Aynı sene ise takım UEFA Avrupa ligine gitmeye hak kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Bu başarılı performansın ardından Ersun Yanal 28 Haziran 2013 tarihinde Fenerbahçe ile anlaşma imzaladı. 2013- 2014 sezonunda Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyan Ersun Yanal 2014 yılı itibari ile Fenerbahçe'deki görevinden istifa etti. Yanal 2015 yılında Trabzonspor ile sözleşme 450 bin Euro bedel karşılığında karşılıklı olarak feshedildiği anlaşıldı. Türkiye genelinde pek çok takımı çalıştıran Ersun Yanal son olarak Antalyaspor'da görev yapıyor.