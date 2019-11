Ersun Yanal: Mücadeleye hazırız

Kötü geçen bir sezonun ardından kadro istikrarını nihayet yakalayan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, Kayserispor maçından da galibiyet bekliyor.

Futbolcularına 3’te 3 yapmaları halinde elde edecekleri avantajdan söz eden tercübeli çalıştırıcı, “Lig yarışında müthiş bir mücadele var. Şu an için 7-8 takım bu mücadelenin içinde yer alıyor. Ancak bu takımlar arasından bizi ayıran çok önemli özelliklerimiz var. Çok istekliyiz, daha arzuluyuz ve her türlü mücadeleye hazırız. Taraftarımız ise sezon başından bu yana inançlarını her maçta gösteriyorlar. 12 Adam’ın bizi Kayseri’de de yalnız bırakmayacağına inancım tam. Kazanıp, yakaladığım seriyi sürdürmek istiyoruz” açıklamasını yaptı.