Ersun Yanal: Milli ara yine kâbus olmasın!

Fenerbahçe, milli takımlara giden 11 futbolcusuna da kavuştu. Sarı-Lacivertliler, uzun bir aradan sonra tam kadroya yakın antrenman yaptı. Ersun Yanal, dünkü idmanda aralarına dönen öğrencilerine, “Hoş geldiniz” deyip, durumlarını sordu. Başarılı teknik adam, daha sonra futbolcularıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Yanal, eylül ayındaki milli aranın kendilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekip şunları söyledi:

﻿﻿﻿﻿﻿‘Çok önemli maç’

“Sezona 3 maçta 7 puanla başlamıştık. Milli aranın ardından tempomuz düştü. Alanya yenilgisiyle ligde devam ettik. Bu milli araya kadar çıktığımız 4 karşılaşmadan sadece 4 puan alabildik. Bu, hepimize ders olsun. Aynı hatayı tekrarlamayacağız. Bu açıdan, Denizlispor mücadelesi bizim için çok önemli.”

‘Herkes katkı verecek’

“Rakip son dönemde kötü sonuçlar aldı ancak hoca değişikliğine gitti. Milli arada toparlanma şansı buldular. Bu yüzden Denizli’nin formsuz olması sizi yanıltmasın. Evlerinde bize karşı çok daha istekli olacaklar. Kazanıp, yeni bir sayfa açmak isteyecekler. Hepinizden en iyi şekilde mücadele etmenizi bekliyorum. Evet, eksiklerimiz var ama yerlerine oynayacak arkadaşlarımız da en az onlar kadar kaliteli. Şampiyonluk yolunda herkesin katkısını bekliyorum.”

Yakın takip!

Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanında teknik direktör Ersun Yanal ile antrenör Volkan Demirel oyuncuların performansını çok dikkatli bir şekilde takip etti. İkili pozisyonlar sonrası sık sık fikir alışverirşinde bulundu.