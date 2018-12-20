Ersun Yanal: Kupayı alacağız!

Başkan Ali Koç, Ersun Yanal için düzenlenen imza töreninde Finansal Fair- Play tehlikesine dikkat çekti. Koç, “FFP şartlarını karşılayamayacağız” diyerek Avrupa kupalarına katılmama cezası alabileceklerini söyledi. Sarı- Lacivertliler’in bu cezayı çekmesi için önce Avrupa bileti alması şart. Eğer bu sezon bilet alamazsa, önümüzdeki yıl şampiyon olsa bile Şampiyonlar Ligi’ne gidemeyecek. Ligde 17. sırada bulunan Kanarya için tek çıkar yol, Türkiye Kupası’nı kazanıp Avrupa Ligi’ne katılma hakkı kazanmak ve cezasını bu şekilde çekmek.

‘Rakip kim olursa olsun...’

Ersun Yanal, öğrencileriyle yaptığı toplantıda bu duruma dikkat çekerek, “Türkiye Kupası bizim için hiç olmadığı kadar önemli. Bizim için kupayı kazanmaktan başka yol yok. Bu nedenle herkes, kupa maçlarında rakip kim olursa olsun sahaya çok iyi motive olmuş bir şekilde çıkmalı” uyarısında bulundu.

Yusuf Dursun

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