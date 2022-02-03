Ersun Yanal-Kosova görüşmesinde ikinci perde!

Süper Lig 'de Antalyaspor'dan ayrıldıktan sonra Bodrum'da inzivaya çekilen Ersun Yanal, yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor. Bernard Challandes ile yollarını ayıran Kosova Milli Takımı, Ersun Yanal'ı gündemine almıştı. Kosova Futbol Federasyonu'nun Ersun Yanal ile bu ay içinde ikinci kez görüşme yapacağı öğrenildi.

ERSUN YANAL GERİ DÖNÜYOR

Gerçekleştirilen ilk temasta Ersun Yanal'ın Kosova Futbol Federasyonu'na olumsuz cevap vermemesi üzerine ikinci görüşmede daha detaylı konuların ele alınacağı belirtildi. Toplantıdan çıkacak karar merak edilirken, Ersun Yanal'ın Kosova Milli Takımı'na sıcak bakması anlaşmanın önünü açıyor. İki tarafın mutabakat sağlaması halinde şubat ayı içinde imzaların atılması bekleniyor.

ERSUN YANAL'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Kariyerinde daha önce Trabzonspor , Fenerbahçe de dahil birçok önemli takımda görev alan Ersun Yanal, Sarı-Lacivertlilerde 2013-14 sezonunda tarihi bir şampiyonluk yaşamıştı. (Akşam)