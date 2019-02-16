Bugün sahasında Atiker Konyaspor'u konuk edecek olan Fenerbahçe, hazırlıklarını tamamladı. Futbolcularıyla toplantı yapan Ersun Yanal, Konyaspor'un ligin en çok koşan takımı olduğunu, maç boyunca dirençlerinde bir düşme olmayacağını, pres ve kanat organizasyonlarıyla erken gol ve goller bulmaları gerektiğini söyledi.

ENERJİMİZ YÜKSEK OLMALI...

Yanal şu ifadeleri kullandı: Deplasmanda daha da çok mücadele diyorlar. Bu onların karakteri. Son Bursa deplasmanında 119 km. koştular. Onlar 119 koşuyorsa biz 120 koşmalıyız. Enerjimiz yüksek olmalı.

G.SARAY'I 10 KM. GEÇMİŞLERDİ

Maç başına 114- 115 km gibi yüksek koşu mesafesi yakalayan Konyaspor, Bursaspor ile oynadağı son deplasman maçında 118.98 km koşmuştu. G.Saray'dan puan aldığı maçta ise rakibinden 10 km. fazlası vardı.

Kaynak: Takvim