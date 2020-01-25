Ersun Yanal ile Okan Buruk rekabetinde eşitlik var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerlerinde daha önce 5 kez birbirlerine rakip oldu.

Yanal, bu sezon meslektaşını 2-1 mağlup ederken, geçen sezon da Buruk’lu Rizespor’u 3-2 yenmişti. Okan Buruk ise Akhisar’ın başında Trabzonspor’u deplasmanda 6-1 gibi tarihi bir skorla devirmiş, Gaziantep’le de yine Yanal’lı Trabzon’u 2-0’lık sonuçla geçmeyi başarmıştı. 2013-14 sezonunda Buruk’lu Elazığ ile Yanal’lı Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.