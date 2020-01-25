Ersun Yanal ile Okan Buruk rekabetinde eşitlik var
Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanırlarken Ersun Yanal ile Okan Buruk da 6. kez rakip olacaklar ki ilk 5 karşılaşmanın toplamında eşitlik dikkat çekiyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ile Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerlerinde daha önce 5 kez birbirlerine rakip oldu.
Yanal, bu sezon meslektaşını 2-1 mağlup ederken, geçen sezon da Buruk’lu Rizespor’u 3-2 yenmişti. Okan Buruk ise Akhisar’ın başında Trabzonspor’u deplasmanda 6-1 gibi tarihi bir skorla devirmiş, Gaziantep’le de yine Yanal’lı Trabzon’u 2-0’lık sonuçla geçmeyi başarmıştı. 2013-14 sezonunda Buruk’lu Elazığ ile Yanal’lı Fenerbahçe 1-1 berabere kaldı.