Ersun Yanal ile ilgili o gerçek! Beşiktaş derbisi onu kurtardı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş derbisinden sonra, "Birçok mevkisinde oyuncu olmayan hatta teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı. Çarşamba günü açıklama yapacağım" demişti. Bu şok ifadelerin perde arkasına ulaşıldı.

YANAL'IN BİLETİ KESİLMİŞ!

Başkan Ali Koç çevresine, "Bu takım hocasız da bu puanı toplar. Derbi kaybedilirse Ersun hocayla yolları ayıracağız" dedi. Bu sözler Yanal'ın kulağına gitti.

BLANC'LA DA GÖRÜŞÜLDÜ

Hatta Ali Koç'un Sportif Direktör Damien Comolli'yi görevlendirdiği ve Fransız futbol adamının Laurent Blanc da dahil yabancı hocalarla görüştüğü iddia edildi.

HOCA DUYGUSAL DAVRANDI

Yanal bu gelişmeler sonrası patlama yaşadı ve o şok sözleri söyledi. Ali Koç da Yanal'ın açıklamalar için "Hoca duygusal davrandı" diyerek gelişmeleri doğruladı.

İLİŞKİLERİ PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI!

F.Bahçe Başkanı Ali Koç ile Teknik Direktör Ersun Yanal arasındaki gerginlik işler yoluna gittiği için şimdilik ortadan kalktı. Ancak Fenerbahçe'nin alacağı kötü sonuçlar Ersun Yanal'ın işini zorlaştırabilir.

SEZON SONU SONA ERİYOR

Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal'ın Sarı-Lacivertliler'le olan sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Kaynak: Takvim