Ersun Yanal için anlamlı gün; 17 Aralık...

Fenerbahçe'de sonunda taraftarın hayali gerçek oluyor. 2013-14 yılında sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal, Ağustos 2014'te ayrıldığı Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Görevine son verilen Phillip Cocu tam 47 günlük uğraşın ardından sözleşmesini karşılıklı feshetmeye ikna oldu. Sarı-lacivertliler ayrılığı resmen duyurdu. Cocu da kulüple mutabakata vardığını ifade ederken, camiaya teşekkürlerini dile getirdi. Şimdi Yanal'ın resmen göreve gelmesi için geri sayım başladı. Anlaşmanın bugün resmiyete dökülmesi bekleniyor.

DOĞUM GÜNÜNDE SAHADA

Sarı-lacivertlilerle 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak ikinci dönemine başlayacak olan Yanal'ın TL üzerinden maaş alacağı belirtiliyor. Ayrıca sözleşmedeki ücretin yarısını peşin olarak alacak Ersun Hoca, kalan yarısını ise performansa göre kazanacak.

Sözleşmedeki en önemli unsur ise herhangi bir tazminat maddesinin yer almaması. Ersun Yanal'ın doğum günü olan 17 Aralık'ta oynanacak Erzurumspor maçında takımın başında olması bekleniyor. (Türkiye Gazetesi)