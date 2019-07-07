Ersun Yanal: Hem yarışıp, hem yetiştireceğiz

Yeni sezon öncesi ilk etap kampını Topuk Yaylası´nda sürdüren Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, hazırlık süreciyle ilgili ilgili konuştu ve bu sezonki hedeflerini anlattı. Genç oyuncularının durumunu tam anlamıyla görmek için çalışmalara erken başladıklarını söyleyen Yanal, “U19 takımı da bizlerle. Genç oyuncularımıza, A Takım’ın ne olduğu, kim olduğuyla ilgili bir süreç yaşatıyoruz. A takım için şans doğabilecek oyuncuların da tespitini yapıyoruz” dedi.

Uzun zamandır Türk futboluna oyuncu kazandıramadıklarını itiraf eden Yanal, “Gönül isterdi ki bir anda yıldız olarak parlatacağımız bir oyuncumuz olsun. Elbette yetenekli oyuncularımız var. İsim isim gitmektense onların belli bir zaman geçirmeleri ve hazırlık yapmaları gerekiyor. Son 20 yılda birçok genç oyuncuya dokundum. Hem yarışıp, hem de genç oyuncu oynatan bir teknik direktörüm” ifadesini kullandı.

‘Hep zirvede olmak’

Yanal şöyle devam etti: “Fenerbahçe’nin hedefi başarılı olmak, zirvede olmak, zirvenin takımı olmak ve her oynadığı kulvarda birinci olarak bitirmektir. Büyük hedefleri olan bir camiayız. Hem yetiştirip, hem yarışıp hem de sonuç almak zorundayız. Bugünkü gerçek bu”