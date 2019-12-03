Ersun Yanal: Hedefimizden sapmayız

Fenerbahçe, Yeni Malatya deplasmanının ardından Göztepe karşısında da 2 puan bıraktı. Hem ortaya konan futbol hem de alınan sonuçlar, Ersun Yanal’ı eleştiri oklarının hedefi haline getirdi. Başarılı teknik adam ise yaptığı açıklamayla hem kendini savundu hem de yüreklere su serpti.

Yanal, “Alınan beraberlikler bize yakışmadı ama bizim dışımızda gelişen olayları da göz önünde bulundurmak lazım. Ancak bu zorluklar bizi yolumuzdan saptırmayacak” ifadelerini kullandı.

'4 maçta göstereceğiz’

Ersun Yanal, Fenerbahçe’nin sonuna kadar şampiyonluk yarışının içinde olacağını belirterek, “İlk yarının kalan 4 haftasında oynayacağımız Gençlerbirliği, Sivasspor, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor maçlarında bunu göstereceğiz. Telafi için ilk önemli maçımızı cuma günü Gençlerbirliği ile oynayacağız. Rakibimiz İstanbul’a moralli gelecek ancak taraftarımızın vereceği güçle kazanıp yeni bir galibiyet serisi başlatacağız” diye konuştu.

Yusuf Dursun