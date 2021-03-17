Ersun Yanal: Güzel bir hikaye yazıyoruz

Antalyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kalan teknik direktör Ersun Yanal, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Ersun Yanal, "En büyük emek, oyuncularımızda. Kendilerine teşekkür ediyorum. Güzel bir hikaye yazıyoruz, 21 yıl aradan sonra finale kaldık. Antalyaspor için önemli ivmeler. Şimdi lige döneceğiz ve oraya hazırlanacağız"

"Finalde Beşiktaş ile karşılaşacağız. İki takımda buraya hak ederek geldi. Biz gol yemeden finale yükseldik. Oyunun disiplinini çok iyi yöneten bir oyuncu grubu var. Bazı mevkilerde eksik olmamıza rağmen oyuncularımız bu açığı çok iyi kapattı" ifadelerini kullandı



