Ersun Yanal grip oldu! Maça çıkamadı!

Fenerbahçe'de kupada oynanacak olan Kayserispor maçı öncesi teknik direktör Ersun Yanal'ın ağır grip olduğu öğrenildi.

Tecrübeli teknik adam bu maçta takımının başında yer alamadı. Takımı Yanal'ın yardımcısı Volkan Kazak yönetti.

Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

Sağlık ekibimiz, ağır gribal enfeksiyon geçiren ve ateşi yükselen Teknik Direktörümüz Ersun Yanal'ın maça çıkmaması yönünde karar verdi.

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