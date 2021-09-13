Ersun Yanal: Gol dışında her şeyi tam yaptık

Takımındaki tem eksiğin gol atmak olduğunu kaydeden tecrübeli teknik adam, "Bugün tabela 2-0 gözüküyor ama oyun çok farklıydı sanırım futbolu sevdiren şeyde budur. Skora bakınca hayretler içerisindeyim. Beraberliğe bile üzülürdük. Oyuncularımızın maç boyunca kontrol altında oynadıkları maçta yenilmeleri çok üzücü.2-0 skoru sahadaki oyun ile hiç bağdaşmadı. Ama oyun olarak sevindirici bir durum olduğunu söyleyebilirim. Sahadaki pozitif değerler bizi daha iyiye götürecek. Antalyaspor gerekeni yaptı rakibe şut dahi attırmadı. Rakibin ciddi bir pozisyonu da yoktu. Takımın eksik yaptığı tek şey gol atmaktı. Onun dışında takım her şeyi yaptı. Baskın oynadık oyun kontrolü bizdeydi. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik ama atacağız. Hakem arkadaşın verdiği penaltı garipti kimsenin görmediği ama hakemim gördüğü bir penaltıydı" diye konuştu