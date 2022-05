Ersun Yanal geri dönüyor! Sürpriz gelişme

Fraport TAV Antalyaspor'dan ayrıldığı günden bu yana takım çalıştırmayan Ersun Yanal, yeni sezonda takım çalıştırmaya hazırlanıyor. Süper Lig'de 2013/2014 sezonunda Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşayan Yanal, yeniden başarılı günlere yelken açmak adına ekibiyle birlikte kendisini de hazır tutuyor.

ERSUN YANAL İÇİN VARSA YOKSA PROJE

60 yaşındaki tecrübeli hoca, Süper Lig'deki bazı takımlardan teklif alırken, bu konuda ince eleyip sık dokuyacak. Yanal için öncelik proje. Projesine inandığı bir takıma imza atmak isteyen Ersun Yanal'ın, onun dışındaki tekliflere sıcak bakmadığı öğrenildi.

ERSUN YANAL'IN FENERBAHÇE SÖZLERİ

Ersun Yanal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, iki kez çalıştırdığı Fenerbahçe'ye yeşil ışık yakarak, "Ben profesyonel bir teknik direktörüm. Fenerbahçe'de olmak, çalışmak her teknik direktör için hedeftir. Bu bir onurdur. Her zaman bunun yolu açıktır. Bana ihtiyaç olduğunda her koşulda Fenerbahçe için tamam derim." ifadelerini kullanmıştı.

ERSUN YANAL'IN KARİYERİ

Ersun Yanal teknik direktörlük kariyerine 1996 yılında Denizlispor 'da başladı. Yanal, Denizli'nin ardından 1997-1998 yılları arasında Yeni Salihlispor teknik direktörlüğünü yaptı. Ersun Yanal 1998- 2000 yılları arasında tekrar Denizlispor'u çalıştırdı. 2000-2002 yılları arasında MKE Ankaragücü'nü çalıştıran Ersun Yanal 2002-2004 yılları arasında Gençlerbirliği'nde teknik direktörlük yaptı.

Ersun Yanal 2004-2005 sezonunda Türkiye A Milli Takımı teknik direktörlüğü yaptı. 2005-2007 Yılları arasında Manisaspor'u çalıştıran Ersun Yanal sonrasında sırasıyla Trabzonspor , Eskişehirspor, Fenerbahçe, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Antalyaspor'u çalıştırdı. (Akşam)