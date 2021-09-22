Ersun Yanal: Gelişerek devam ediyoruz

Süper Lig 'in 6'ncı haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, sahada futbol oynamak isteyen 2 takım olduğunu söyleyerek, "İyi organize olan bir takım ile oynadık. Futbolun değişik açılarını bize yaşatan bir takım. İlk yarı oldukça etkili ve bizim oyunumuzu baskı ile engelleyen bir Karagümrük vardı. Bu yarıda belki 3-4 fark geriye düşebilirdik. 2'nci yarıda buna tepki gösterip planladığımız oyunun gerçekleşmesi adına değişime uğradık. Bunu sahada uyguladık ve oyun tam tersine döndü. Bu sefer aynı senaryoyu biz rakibimize yaşatabilirdik. Hem geçiş oyununda hem de pozisyon anlamında rakibe zor anlar yaşattık. Özellikle son 20 dakika yüksek tempolu ve güzel geçti. Önümüzde oynayacağımız maç için bugün oynadığımız oyunun belli bölümleri bizim adımıza büyük avantaj. Biz gelişerek devam ediyoruz ve iyi bir takım olacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.