Ersun Yanal geldi satışlar arttı

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın göreve getirilmesinin ardından BB Erzurumspor maçına olan ilgi de arttı. Yanal açıklanmadan evvel ortalama 500 olan bilet satışı tam 5 kat artarak ortalama 2 bin 500'e çıktı

Fenerbahçe’nin teknik direktörlük görevine Ersun Yanal’ı getirdiğinin açıklamasının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı bilet satışları da arttı. Passolig’ten alınan bilgiye göre, Ersun Yanal açıklanmadan önce günlük bilet satışı adedi 500’ü geçmeyen sarı lacivertli ekip, 2 gün içerisinde 2500’den fazla bilet satışı gerçekleşti. Maç gününe kadar biletlerin tükenmesi bekleniyor.

Fenerbahçe’nin Passolig Kart sahibi taraftar sayısı :782.321