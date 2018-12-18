Ersun Yanal geldi Koeman ve yardımcıları kaldı

Fenerbahçe'de Cocu'nun sözleşmesinin feshedildi ancak TFF'de yer alan bilgilere göre Koeman başta olmak üzere yardımcıları aktif olarak görevlerine devam ediyor.

18 Aralık 2018, Salı 08:27
- A +
Ersun Yanal geldi Koeman ve yardımcıları kaldı

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılarak teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki bir detay dikkatleri çekti.

Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın teknik kadrosunda 8 antrenör gözükürken, Cocu'nun yardımcılığını yapan ve ayrılmasının ardından da geçici olarak teknik direktörlük görevine atanan Erwin Koeman'ın sözleşmesinin fesih bildiriminin yapılmadığı ve "Profesyonel takım antrenörü" statüsünde görevini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Öte yandan Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılarından David Badia, Christian van der Weerden ve Beri Pardo ile ilgili de henüz TFF'ye "sözleşme fesih" bildirimi yapılmadığı görüldü.

Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcıları Koeman, Badia, Pardo ve van der Weerden'in sözleşmeleri 2021'e kadar devam ediyor. (Güneş)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.