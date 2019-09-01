Ersun Yanal: Galibiyet çok şey değiştirir

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzonspor karşılaşması öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, Bordo- Mavililer karşısında galip gelerek milli araya moralli girmenin çok önemli olduğunun altını çizerken, “Hedef üçte üç” dedi ve ekledi: “Lige harika başladık. Lige ara verilmeden önce bu maçın hem bizim hem de taraftarımız açısından ne kadar değerli olduğunu biliyorsunuz. Burada alacağınız bir galibiyet, camiayı çok farklı bir havaya sokar. Her zaman olduğu gibi iştahlı oyununuzu sürdürmenizi istiyorum. Başakşehir maçındaki muhteşem geri dönüşünüz ile kendinizi ispatladınız. Trabzonspor maçı bu aşamada büyük önem kazandı. Taraftarımızın desteği ile çok formda bir takım karşısında, kazanmamız gerekiyor.”

‘Zirvede girelim’

“Rakibimiz bu sezon büyük bir çıkış yakaladı. Eleme maçlarında büyük performans sergileyip, gruplara kalırlarken, Süper Lig’de de iddialarını ortaya koydular. Ülker Stadı’nda 90 dakikayı hem kazanmak hem de göze hoş gelen bir futbol sergileyip, milli araya zirvede girelim.”