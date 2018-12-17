Ersun Yanallı Fenerbahçe Süper Lig'in 16. haftasında Erzurumspor'u konuk etti. Fenerbahçe, ilk yarısını 2-0 önde kapattığı maçta 90+2'de yediği golle Erzurumspor ile 2-2 berabare kalarak 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 16. haftasını da küme düşme hattında 17. sırada tamamladı.

Maçın ardından karşılaşmayı değerlendiren Ersun Yanal, "Biz bunları en kısa sürede düzelteceğiz diyerek, hiçbir bahaneye sığınmayıp hep beraber çalışarak sonucu lehimize çevirecek bir sürece girdik diye düşünüyorum. Coşku bugün çok güzeldi. Bunun devamı, sonuçlarla doğru orantılı olarak gelecek diye düşünüyorum." dedi.

'Devamlılık sonucu belirleyecek en önemli faktörlerden biri'

"Güzel bir başlangıç yaptık, iyi oynadık. Kazanma arzusunun ortaya konduğu bir mücadele ve sonrasında gelen 2 güzel gol... Yaklaşık 40 dakikalık olağanüstü bir oyun vardı. Futbolun devamlılığı, sonucu belirleyecek en önemli faktörlerden biri."

'Fenerbahçe'nin yememesi gereken bir gol'

"Yaratıcı oyuncularımızın performansı yavaş yavaş düşmeye başladı. Hem sakatlıkları olması hem oyun ritimlerinin düşmesi, bu sonucu hazırladı. Son dakikada yediğimiz gol, Fenerbahçe'nin yememesi gereken bir goldü. Aslında her iki gol için de bunu söylemek lazım."

'Oyuncularımız sağlıklı bir şekilde hazırlanmalı'

"Oyuncularımız sağlıklı bir şekilde hazırlanmalı, bu dönemi iyi geçirmeli. Fenerbahçe kadrosunu her zaman güçlendirecek güce sahiptir. Bu da önümüzdeki günlerde konuşulup sürece bağlanacaktır."

'Tekrar döneceğiz'

"Biz bir oyun oynayacağız, bu tempolu hücum oyunu olacak. Bunun temposunu kazanmak için çalışıp, bu tempoyu yakalamış bir takım olarak tekrar döneceğiz."

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