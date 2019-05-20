Fenerbahçe; Kasımpaşa ve Akhisar’ın ardından Erzurum karşısında da 3 puana uzandı. Sarı-Lacivertliler böylece bu sezon ilk kez ligde peş peşe 3 maç kazanmış oldu. Ersun Yanal, karşılaşmanın ardından iddialı sözler sarf etti.

Deneyimli teknik adam ilk olarak mücadeleye değinerek, “Zorluk derecesi olan bir maç. Rakibimizin kazanmak isteyeceği bir maç. Biz de kazanarak ligde iyi bir sıra bulmak istiyorduk. Kazandık” ifadelerini kullandı.

Ersun Yanal, “Fenerbahçe yüzünü yarınlara çevirdi. Yarını daha güzel hale getirmek istiyoruz. Fener Ol kampanyası başta olmak üzere, üzerimize düşeni yapmalıyız. Fenerbahçe’nin geleneğinde, genetiğinde zirve var. Buralarda olmak yok” dedi.

57 yaşındaki çalıştırıcı, “Ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Ancak bizim hedeflerimiz çok daha büyük. Bunu bir daha yaşamamak adına Fenerbahçe’yi güçlendirecek gayreti sarf ediyoruz” dedi.

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