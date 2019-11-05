Ersun Yanal eski Ersun Yanal değil!

Ersun Yanal ilk geldiği ve F.Bahçe'yi şampiyon yaptığı 2013/14 sezonundaki istatistiklerin gerisinde kaldı. Yanal, Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013/14 sezonunda 40 maçta 24 galibiyet ile yüzde 60 galibiyet oranı yakalamıştı. Puan ortalaması 1.65, gol ortalaması ise 2.00 olmuştu.

BELİRGİN DÜŞÜŞ!

Yanal, 2. döneminde 35 maçta 16 galibiyet aldı ve galibiyet yüzdesi 45'te kaldı. 1.66 puan, 1.6 da gol ortalaması tutturdu.

Kaynak: Takvim