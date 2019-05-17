Ersun Yanal: En güçlü kadroyla çıkacağız

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe geçen hafta Süper Lig’de kalmayı matematiksel olarak garantilerken, artık gözünü son iki maça çevirdi. Pazartesi günü Erzurum deplasmanına çıkacak olan Sarı- Lacivertliler, son haftada ise Antalyaspor’u konuk edecek.

Futbol kulislerinde ise ilginç bir iddia dolaşıyor, Ersun Yanal’ın gelecek yılın planlamaları doğrultusunda son iki maça genç ağırlıklı kadroyla çıkacağı konuşuluyor. Tecrübeli hoca kesinlikle böyle bir şey yapmayacaklarını söyledi, iddialara cevap verdi.

‘Kimsenin şüphesi olmasın’

Yanal, “Fenerbahçe büyük bir camiadır. Erzurum maçına da en güçlü kadrosu ile gidecek ve en iyi sonucu alacaktır. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Kalan iki maçı da kazanarak ligi 6. sırada bitirmek istiyoruz. Özellikle Erzurum için çok önemli bir maç ama biz kazanmak için her şeyi yapacağız. Üst sıralarda ligi noktalamamız lazım” dedi.

Yusuf Dursun