Ersun Yanal: Disiplinli oynadık

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bursaspor’u 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdıran Antalyaspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Oyunun başından itibaren disiplinli oynadıklarını ifade eden Yanal, "Skor da geldi. Deneyimli oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Çünkü genç oyunculara karşı iyi oynadılar. Bizim gençlerimizin de oyuna katkıları çok iyi. Kendileri ve takımı için iyi performans ortaya koydular. Kısa zaman sonra takımın iyi oyuncuları da olacaklar. Bu maçları oynamak zor. Konsantre olmak zor. Bursaspor önemli ve değerli bir takım. Herkesin gündeminde. Başarılı ve iyi gidiyorlar. Son haftalarda aldıkları sonuçlar da ortada. Böyle bir takıma karşı böyle istekli arzulu olmaları önemliydi" diye konuştu.



