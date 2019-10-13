Ersun Yanal: Çıkış şimdi başlıyor

İlk 7 haftayı 11 puanla kapatan Fenerbahçe, her ne kadar hedefin gerisinde kalsa da zorlu fikstürü geride bıraktı. Ersun Yanal’ın aklı ise hâlâ Antalya maçında kaldı. Kadıköy’de baskılı oynamalarına rağmen aldıkları 1-0’lık yenilgiye üzülen Sarı- Lacivertli takımın teknik direktörü, Denizlispor karşılaşmasında bunu telafi etmek istiyor, sonrasında da oyuncularından seri galibiyetler bekliyor.

Yanal, “Denizli maçıyla çıkış başlayacaktır. Bizim milli ara sonrası yükselişe geçmemiz gerekiyor. Puan olarak beklentinin altındayız. Bu durumu ancak seri galibiyetler ile düzeltebiliriz. Takım bunu başaracak seviyede, yeni bir başlagıç olacak” dedi.

‘En formda 11 oynayacak’

Sakatlıklar nedeniyle takım içindeki mevki değişikliklerinin devam edebileceğini söyleyen deneyimli çalıştırıcı sözlerini şöyle sürdürdü:

“Toplam 11 oyuncumuz milli takımlarda. Tek temennimiz hepsinin sağlam dönmesi. Dirar ameliyat oldu. Moses, Rodrigues ve Hasan Ali’nin durumları netlik kazanmadı. Dolayısıyla farklı mevkilerde farklı isimleri değerlendirebiliriz. Şampiyonluk hedefimizden sapma yok. Bunu Denizlispor maçından itibaren herkese göstereceğiz. Hafta başından itibaren tempo artacak ve en formda isimler Denizli’de sahada olacak”

Yusuf Dursun