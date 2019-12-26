Ersun Yanal: Büyük hedefler için zoru başarmalıyız

Galibiyet, Ersun Yanal’ın üzerindeki baskıyı azalttı. Yönetimden güvenoyu alan başarılı teknik adam, Rizespor maçı için kolları sıvadı. 58 yaşındaki çalıştırıcı, dünkü antrenmanda öğrencileriyle bir toplantı yaptı. Ersun Yanal, derbi galibiyeti nedeniyle oyuncularını kutladı. Yanal, “Şampiyonluk yarışını sonuna kadar kovalayacağımızı gösterdik. Ancak derbi artık geride kaldı. Bu galibiyetin değerli olması için Rize’de de kazanmalıyız” dedi.

‘İşimiz kolay değil’

Deneyimli teknik adam, “Bizi zorlu bir deplasman maçı bekliyor. Rakibimiz, Malatya’da 2-0 kazanmanın moraliyle karşımıza çıkacak. Derbi sonrası maçlar zordur. Bizim deplasman sendromumuzu da düşünürsek, işimiz bir hayli zor. Ancak büyük hedeflere, zoru başararak ulaşırsınız. Kazanarak yeni yıla hem mutlu hem de deplasman sıkıntımızı geride bırakarak girelim” ifadelerini kullandı.

‘Yönetime listeyi verdik’

Oyuncularıyla yaptığı toplantının dışında, transfer çalışmalarına da değinen Ersun Yanal şunları söyledi: Eksiklerimizi tespit ettik. Bu mevkiler üzerinde yapılan çalışmaların neticelenmesi için yönetime liste verdik. Finansal Fair-Play şartlarını zorlamadan, uygun isimleri takıma katmak istiyoruz. Kadroda değişimler olacak. Bunu yaşayıp göreceğiz.

Yusuf Dursun