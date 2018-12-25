Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve ilk devreyi 16 puan ile 17. sırada tamamladı. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertli ekip lig tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısın küme düşme hattında tamamladı.

İki ekibin teknik direktörleri Ersun Yanal ve Bülent Korkmaz, bu maç ile 6. kez karşı karşıya gelirken ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Daha önce Bülent Korkmaz'a karşı 5 maça çıkan Yanal, genç hocayı yine mağlup edemedi. Bülent Korkmaz; Erciyes, Gençlerbirliği ve Karabük’ün başındayken Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Manisa, Trabzon ve Eskişehir’i mağlup etti.

Korkmaz’lı Galatasaray ve Başakşehir; Yanal’lı Trabzon ve Eskiyehir ile berabere kaldı. Ersun Yanal, Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı takımlar karşısında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.

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