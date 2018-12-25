Ersun Yanal, Bülent Korkmaz'a karşı kazanamıyor
Ersun Yanal ile Bülent Korkmaz, dün oynanan Antalyaspor-Fenerbahçe maçıyla 6. kez karşı karşıya gelirken ortaya ilginç bir istatistik çıktı. Bülent Korkmaz'ın yönettiği takımlara karşı galibiyet alamayan Ersun Yanal'ın şansı yeniden tutmadı ve 6. kez genç hocadan 3 puanı kapamadı.
Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve ilk devreyi 16 puan ile 17. sırada tamamladı. Bu sonucun ardından Sarı Lacivertli ekip lig tarihinde ilk kez sezonun ilk yarısın küme düşme hattında tamamladı.
İki ekibin teknik direktörleri Ersun Yanal ve Bülent Korkmaz, bu maç ile 6. kez karşı karşıya gelirken ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Daha önce Bülent Korkmaz'a karşı 5 maça çıkan Yanal, genç hocayı yine mağlup edemedi. Bülent Korkmaz; Erciyes, Gençlerbirliği ve Karabük’ün başındayken Ersun Yanal’ın çalıştırdığı Manisa, Trabzon ve Eskişehir’i mağlup etti.
Korkmaz’lı Galatasaray ve Başakşehir; Yanal’lı Trabzon ve Eskiyehir ile berabere kaldı. Ersun Yanal, Bülent Korkmaz’ın çalıştırdığı takımlar karşısında henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.
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